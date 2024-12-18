Суд обрав покарання для одесита, який застрелив чоловіка після зауваження за гучну музику
Суд виніс вирок одеситові, який застрелив приїжджого чоловіка через зауваження щодо гучної музики. Під час вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Злочинець проведе за ґратами 12 років
Про це повідомили у поліції Одеської області, передає RegioNews.
У поліції нагадали, що резонансна подія сталася на початку червня вночі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, йшов з родичем та його шестирічною донькою. Він почув гучну музику та нецензурну лайку з квартири на дев’ятому поверсі.
Чоловіки піднялись туди разом з дитиною та постукали у двері, вони зробили сусідові зауваження щодо шуму в нічний час. Той почав поводитися агресивно. Виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді обурений зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, двічі вистрелив одному з чоловіків у груди. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.
Сам стрілець з місця злочину втік. Та вже за годину поліцейські розшукали його. За підтримки батальйону поліції особливого призначення зловмисника затримали в квартирі його матері. Затриманий - 22-річний житель Одеси. У момент вчинення злочину він був у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.
З місця події правоохоронці вилучили незареєстрований пістолет, а також вісім набоїв. Зброю зловмисник незаконно придбав напередодні вбивства в інтернеті, нібито для самозахисту.
Чоловікові висунули обвинувачення в умисному вбивстві, вчиненому у хуліганських мотивів, а також у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї. Обвинувачений на суді свою вину повністю визнав і пояснив, що погано пам’ятає обставини вчиненого ним злочину, оскільки перебував у стані сп’яніння.
Ці обставини, а також вчинення злочину в присутності дитини, суд врахував як обтяжуючі. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині до 12 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який із табельної зброї застрелив свого керівника.