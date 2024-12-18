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18 грудня 2024, 05:25

Суд обрав покарання для одесита, який застрелив чоловіка після зауваження за гучну музику

18 грудня 2024, 05:25
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фото: поліція
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Суд виніс вирок одеситові, який застрелив приїжджого чоловіка через зауваження щодо гучної музики. Під час вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Злочинець проведе за ґратами 12 років

Про це повідомили у поліції Одеської області, передає RegioNews.

У поліції нагадали, що резонансна подія сталася на початку червня вночі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, йшов з родичем та його шестирічною донькою. Він почув гучну музику та нецензурну лайку з квартири на дев’ятому поверсі.

Чоловіки піднялись туди разом з дитиною та постукали у двері, вони зробили сусідові зауваження щодо шуму в нічний час. Той почав поводитися агресивно. Виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді обурений зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, двічі вистрелив одному з чоловіків у груди. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

Сам стрілець з місця злочину втік. Та вже за годину поліцейські розшукали його. За підтримки батальйону поліції особливого призначення зловмисника затримали в квартирі його матері. Затриманий - 22-річний житель Одеси. У момент вчинення злочину він був у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

З місця події правоохоронці вилучили незареєстрований пістолет, а також вісім набоїв. Зброю зловмисник незаконно придбав напередодні вбивства в інтернеті, нібито для самозахисту.

Чоловікові висунули обвинувачення в умисному вбивстві, вчиненому у хуліганських мотивів, а також у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї. Обвинувачений на суді свою вину повністю визнав і пояснив, що погано пам’ятає обставини вчиненого ним злочину, оскільки перебував у стані сп’яніння.

Ці обставини, а також вчинення злочину в присутності дитини, суд врахував як обтяжуючі. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині до 12 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який із табельної зброї застрелив свого керівника.

кримінал Одеса стрілянина убивство
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