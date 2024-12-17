фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу РФ, яка працювала у п’яти регіонах України

Про це повідомили СБУ та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає RegioNews.

Всього викрито 12 агентів та їхніх інформаторів. Частина із них — дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

За даними слідства, агенти діяли окремо один від одного і замикалися на резидента (керівника) агентурної групи, який був у Дніпропетровській області. Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття" — фейкове "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера".

Керівник групи залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією росіян, могли базуватися літаки F-16.

Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Для отримання розвідданих фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України.

За даними СБУ, учасники агентурної групи "звітували" резиденту, а той — далі передавав інформацію своєму російському куратору.

Нагадаємо, раніше у Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони для ворожих ДРГ.