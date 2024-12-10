Росіяни вивели в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

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Станом на ранок вівторка, 10 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі військові фіксують шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.

Зазначається, що за минулу добу, у зв’язку з погодними умовами, проходів російських кораблів через Керченську протоку не фіксувалося.

Нагадаємо, партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в тимчасово окупованому Криму.

Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.