Росіяни вивели в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок вівторка, 10 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.
Зазначається, що за минулу добу, у зв’язку з погодними умовами, проходів російських кораблів через Керченську протоку не фіксувалося.
Нагадаємо, партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в тимчасово окупованому Криму.
Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.