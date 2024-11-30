фото: РЛС "Каста-2Е2"/wikipedia

Українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, уражені:

РЛС "Каста-2Е2" – 1 шт;

РЛС "Подльот" – 2 шт.

В ГУР зазначили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Нагадаємо, українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" вартістю мільярд гривень.