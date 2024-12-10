На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив БМП і "буханку" окупантів
Оператори БпЛА 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" уразили на Півночі бойову машину піхоти (БМП) та УАЗ ("буханку") російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Обидві одиниці російської військової техніки вдалося ліквідувати на Сумському напрямку завдяки FPV-дронам", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями мінометники 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" знищили на Північному напрямку блокпост російських окупантів.
Раніше артилеристи "Сталевого Кордону" вогнем із гармати БС-3 знищили російську БМП на Сумському напрямку.
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