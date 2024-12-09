Партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в окупованому Криму

фото: АТЕШ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Під час розвідки Чорноморського району агенти руху зафіксували приховане місце дислокації російських військових та техніки у н. п. Мар'їно. Окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку. На стоянці виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, що використовуються окупантами.

Координати бази російських окупантів: 45.3449349486, 32.70919012

"Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами і звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські партизани розвідали базу російських військових на мисі "Фіолент" в окупованому Криму. Там, зокрема, розташовані системи ППО окупантів.