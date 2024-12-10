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10 декабря 2024, 08:05

Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

10 декабря 2024, 08:05
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иллюстративное фото: росСМИ
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По состоянию на утро вторника, 10 декабря, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море военные фиксируют шесть вражеских кораблей, из них четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракеты.

Отмечается, что за минувшие сутки, в связи с погодными условиями, проходов российских кораблей через Керченский пролив не фиксировалось.

Напомним, партизаны "засветили" скрытое место дислокации россиян во временно оккупированном Крыму.

Ранее украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов. Операция прошла в Крыму 29 ноября.

РФ война Крым ВМС Украины Черное море ракетоносители Калибр
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