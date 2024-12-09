Україна повернула сина військовослужбовиці, який три роки залишався в окупації на Луганщині

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Сьогодні, 9 грудня, Україні вдалося повернути додому сина військовослужбовиці ЗСУ, який залишався в окупації останні три роки у Сватовому Луганської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Bring Kids Back UA – ініціативу президента Володимира Зеленського з повернення додому всіх українських дітей, яких депортувала та примусово перемістила РФ.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення підліток жив із мамою та бабусею у Сватовому на Луганщині. Після початку війни місто перебувало під постійними обстрілами Росії й у березні 2022 року потрапило під окупацію.

З перших днів війни мама хлопця пішла захищати Україну в лавах ЗСУ. Віталій залишився жити з бабусею. Два тижні тому бабуся хлопця померла, і дитина опинилася сама в окупованому місті, під загрозою депортації та потрапляння до російського інтернату.

"Мама Віталія звернулася на гарячу лінію Української мережі за права дитини з проханням допомогти повернути сина. Часу було обмаль, але фахівці швидко склали безпечний маршрут і розпочали евакуацію. Учора мама в супроводі психологині УМПД зустріла Віталія на українському кордоні. Тепер він вдома, у безпеці, на території вільної України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ім'я дитини змінили з метою безпеки.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україні вдалось повернути з окупації ще трьох українських дітей. Йдеться про родини з Маріуполя та Півдня України.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.