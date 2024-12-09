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09 грудня 2024, 18:45

РФ заявила про передачу тіл загиблих під час падіння Іл-76 українських військових: що відомо

09 грудня 2024, 18:45
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фото: росЗМІ
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Росія заявила, що передала тіла українських захисників, загиблих під час авіатрощі Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Наразі ці останки потребують додаткової ідентифікації

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76. Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації. Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо даного питання.

"Російська сторона заявляє, що передала тіла ймовірно загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту літака ІЛ-76, який зазнав падіння. Останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих. Нині проходить ідентифікація", — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 9 листопада, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників.

Україна РФ авіакатастрофа війна експертиза тіла загиблих Іл-76 загиблі військові
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