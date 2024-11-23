ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цього тижня Україні вдалось повернути ще трьох українських дітей. Йдеться про родини з Маріуполя та півдня України

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

"Молода сім’я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхньому старшому сину тоді було лише чотири роки. Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька. Батько сім’ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування", – йдеться у повідомленні.

Також з окупації вдалося евакуювати родину з півдня України, чий батько вступив до лав ЗСУ, але потрапив у російський полон.

"Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися", – написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.