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23 листопада 2024, 15:46

Україна повернула з російської окупації ще трьох дітей

23 листопада 2024, 15:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Цього тижня Україні вдалось повернути ще трьох українських дітей. Йдеться про родини з Маріуполя та півдня України

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

"Молода сім’я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхньому старшому сину тоді було лише чотири роки. Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька. Батько сім’ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування", – йдеться у повідомленні.

Також з окупації вдалося евакуювати родину з півдня України, чий батько вступив до лав ЗСУ, але потрапив у російський полон.

"Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися", – написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.

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