Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС

фото: sprotyv.mod.gov.ua

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів. Не виключенням є ситуація на ТОТ", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території Росії, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ.

"Зауважимо, що на росії спорт приречений, як й будь-які мистецькі ініціативи. Російська культура є зброєю кремля й не є конкурентною у вільному світі. Спортсмени рф перебувають в ізоляції. Тому закликаємо батьків не дати росіянам знищити майбутнє своїх обдарованих дітей”, – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни перетворюють школи на ТОТ на колонії суворого режиму. З 1 січня 2025 року охоронців у навчальних закладах зобов’яжуть мати зброю та бронежилети.