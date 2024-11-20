Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.
"Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів. Не виключенням є ситуація на ТОТ", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ЦНС, кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території Росії, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ.
"Зауважимо, що на росії спорт приречений, як й будь-які мистецькі ініціативи. Російська культура є зброєю кремля й не є конкурентною у вільному світі. Спортсмени рф перебувають в ізоляції. Тому закликаємо батьків не дати росіянам знищити майбутнє своїх обдарованих дітей”, – наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни перетворюють школи на ТОТ на колонії суворого режиму. З 1 січня 2025 року охоронців у навчальних закладах зобов’яжуть мати зброю та бронежилети.