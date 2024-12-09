Украина вернула сына военнослужащей, который три года оставался в оккупации в Луганской области

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Сегодня, 9 декабря, Украине удалось вернуть домой сына военнослужащей ВСУ, остававшегося в оккупации последние три года в Сватово Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bring Kids Back UA – инициативу президента Владимира Зеленского по возвращению домой всех украинских детей, которых депортировала и принудительно переместила РФ.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения подросток жил с мамой и бабушкой в Луганской области. После начала войны город находился под постоянными обстрелами России и в марте 2022 года попал под оккупацию.

С первых дней войны мама парня пошла защищать Украину в рядах ВСУ. Виталий остался жить с бабушкой. Две недели назад бабушка умерла, и ребенок оказался сам в оккупированном городе, под угрозой депортации и попадания в российский интернат.

"Мама Виталия обратилась на горячую линию Украинской сети за права ребенка с просьбой помочь вернуть сына. Времени было мало, но специалисты быстро составили безопасный маршрут и приступили к эвакуации. Вчера мама в сопровождении психологи УМПД встретила Виталия на украинской границе. Теперь он дома, в безопасности , на территории свободной Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что имя ребенка изменили в целях безопасности.

Напомним, в конце ноября Украине удалось вернуть из оккупации еще троих украинских детей. Речь идет о семьях из Мариуполя и Юга Украины.

Как известно, на временно оккупированных территориях россияне пытаются вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.