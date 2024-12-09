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09 грудня 2024, 04:33

Школярів в окупації заохочують писати доноси, — Центр нацспротиву

09 грудня 2024, 04:33
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фото: російські ЗМІ
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Школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків... Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Після отримання доносів, всі ці листи шкільна адміністрація зобов'язана передавати до Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Водночас школи в окупації і без доносів формують списки нелояльних дітей, які потім передають в управління окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активізували примусову здачу крові для поранених військових окупаційної армії РФ на окупованих територіях. Зокрема, змушують ставати донорами працівників бюджетних установ та представників соціально вразливих верств населення.

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