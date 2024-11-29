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29 ноября 2024, 17:00

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Михаил Драпатый, — Зеленский

29 ноября 2024, 17:00
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фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава государства назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, а Олега Апостола — заместителем Главнокомандующего ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

На заседании Ставки он вместе с Главкомом Александром Сырским принял несколько кадровых решений.

"Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Глава государства убежден, что они оба доказали свою эффективность в боях.

"Главная задача — ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинская армия нуждается в внутренних изменениях для полного достижения целей нашего государства", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее должность командующего Сухопутными войсками ВСУ занимал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним, в Донецкой области, в частности, на Покровском и Кураховском направлениях подразделения ВСУ усилят резервами, вооружением и военной техникой.

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