На Сумщині FPV-дрони "Сталевого Кордону" знищили танк Т-80, МТ-ЛБ і позашляховик окупантів
На Сумському напрямку пілоти 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" спалили російський танк Т-80, багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований (МТ-ЛБ) та позашляховик
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Для ураження прикордонники застосували дрони-камікадзе.
"Це успіх всього одного розрахунку, який виконав цю ювелірну роботу всього за один день. FPV-дрони дозволяють точково уражати ворога, мінімізуючи ризики для наших воїнів, і вкотре доводять свою ефективність у сучасній війні", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Півночі Сили оборони завдали нищівних ударів по піхоті та опорникам росіян.
Також на Півночі воїни-аеророзвідники уразили російську 152-мм гармату "МСТА-Б", якою окупанти тероризували прикордоння України.
Ще раніше на Північному напрямку воїни-прикордонники виявили та знищили російський ЗРК "Стріла-10".