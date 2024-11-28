На Сумщині FPV-дрони "Сталевого Кордону" знищили танк Т-80, МТ-ЛБ і позашляховик окупантів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для ураження прикордонники застосували дрони-камікадзе.

"Це успіх всього одного розрахунку, який виконав цю ювелірну роботу всього за один день. FPV-дрони дозволяють точково уражати ворога, мінімізуючи ризики для наших воїнів, і вкотре доводять свою ефективність у сучасній війні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Півночі Сили оборони завдали нищівних ударів по піхоті та опорникам росіян.

Також на Півночі воїни-аеророзвідники уразили російську 152-мм гармату "МСТА-Б", якою окупанти тероризували прикордоння України.

Ще раніше на Північному напрямку воїни-прикордонники виявили та знищили російський ЗРК "Стріла-10".