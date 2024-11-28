Комбинированная атака на Украину 28 ноября: ПВО уничтожила 79 ракет и 35 "шахедов"

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Сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", — говорится в сообщении.

Радиотехнические войска обнаружили 188 средств воздушного нападения РФ:

3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области — по Харьковщине;

57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков Волгоградской области РФ;

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов – Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

3 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).

Напомним, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву сегодня, 28 ноября, ПВО сбила все вражеские цели.