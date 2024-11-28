Комбинированная атака на Украину 28 ноября: ПВО уничтожила 79 ракет и 35 "шахедов"
Сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", — говорится в сообщении.
Радиотехнические войска обнаружили 188 средств воздушного нападения РФ:
- 3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области — по Харьковщине;
- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков Волгоградской области РФ;
- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов – Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
- 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).
Напомним, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву сегодня, 28 ноября, ПВО сбила все вражеские цели.
На Волыни из-за атаки России обесточены 215 тысяч абонентов, в Хмельницкой области — два районаВсе новости »
28 ноября 2024, 10:55Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
28 ноября 2024, 09:55На Сумщине FPV-дроны "Стальной Границы" уничтожили танк Т-80, МТ-ЛБ и внедорожник оккупантов
28 ноября 2024, 07:40
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Аварийные отключения света отменены, – Укрэнерго
28 ноября 2024, 12:18Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Новодаровки на Запорожье
28 ноября 2024, 12:06В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
28 ноября 2024, 11:57В Харькове обезвредили российских агентов, готовивших схроны для вражеских ДРГ
28 ноября 2024, 11:47Во время атаки на Одесщину пострадали 16-летний парень и 90-летняя женщина
28 ноября 2024, 11:35Олег Синегубов: Даже в условиях войны наши университеты остаются активными участниками мирового образовательного и научного процесса
28 ноября 2024, 11:21В Киеве сбили все ракеты и дроны, атаковавшие столицу
28 ноября 2024, 11:10На Волыни из-за атаки России обесточены 215 тысяч абонентов, в Хмельницкой области — два района
28 ноября 2024, 10:55Война нервов, ядерный удар и конвенционная война
28 ноября 2024, 10:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »