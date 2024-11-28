09:55  28 листопада
На Львівщині понад півмільйона абонентів залишилися без електрики, – ОВА
07:40  28 листопада
На Сумщині FPV-дрони "Сталевого Кордону" знищили танк Т-80, МТ-ЛБ і позашляховик окупантів
19:45  27 листопада
Загибель чотирьох дітей в пожежі на Харківщині: матері оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2024, 11:10

У Києві збили всі ракети та дрони, які атакували столицю

28 листопада 2024, 11:10
Читайте также на русском языке
фото: КМВА
Читайте также
на русском языке

Під час комбінованого ракетно-дронового удару по Києву сьогодні, 28 листопада, ППО збила всі ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Зазначається, що повітряну тривогу в столиці оголосили близько опівночі через загрозу БпЛА. Ближче до ранку російські війська випустили ракети Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ із різних напрямків. Загалом тривога в Києві тривала майже 9,5 годин.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці російська армія атакувала столицю ракетами. Працювала ППО, були зафіксовані падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

Також уламки ще однієї ворожої ракети впали на території підприємства в Дарницькому районі міста.

РФ війна Київ атака ППО ракетний удар КМВА
На Волині через атаку Росії знеструмлені 215 тисяч абонентів, на Хмельниччині — два райони
28 листопада 2024, 10:55
На Львівщині понад півмільйона абонентів залишилися без електрики, – ОВА
28 листопада 2024, 09:55
Енергетика України під масованим ударом Росії: в регіонах введені аварійні відключення світла
28 листопада 2024, 07:33
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ поблизу Новодарівки на Запоріжжі
28 листопада 2024, 12:06
У Києві зіткнулися вантажівки: одного водія визволяли рятувальники
28 листопада 2024, 11:57
У Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони для ворожих ДРГ
28 листопада 2024, 11:47
Під час атаки на Одещину постраждали 16-річний хлопець та 90-річна жінка
28 листопада 2024, 11:35
Олег Синєгубов: Навіть в умовах війни наші університети залишаються активними учасниками світового освітнього та наукового процесу
28 листопада 2024, 11:21
На Волині через атаку Росії знеструмлені 215 тисяч абонентів, на Хмельниччині — два райони
28 листопада 2024, 10:55
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
28 листопада 2024, 10:33
Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: є постраждалі та руйнування
28 листопада 2024, 10:10
На Львівщині понад півмільйона абонентів залишилися без електрики, – ОВА
28 листопада 2024, 09:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »