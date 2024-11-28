У Києві збили всі ракети та дрони, які атакували столицю

фото: КМВА

Під час комбінованого ракетно-дронового удару по Києву сьогодні, 28 листопада, ППО збила всі ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Зазначається, що повітряну тривогу в столиці оголосили близько опівночі через загрозу БпЛА. Ближче до ранку російські війська випустили ракети Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ із різних напрямків. Загалом тривога в Києві тривала майже 9,5 годин.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці російська армія атакувала столицю ракетами. Працювала ППО, були зафіксовані падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

Також уламки ще однієї ворожої ракети впали на території підприємства в Дарницькому районі міста.