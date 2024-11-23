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23 листопада 2024, 09:11

Міноборони допустило до використання у ЗСУ всюдихід-амфібію Argo Aurora

23 листопада 2024, 09:11
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фото: Міноборони
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Міноборони кодифікувало та дозволило використання у ЗСУ всюдиход-амфібіб Argo Aurora. Ця багатофункціональна техніка створена для роботи в екстремальних умовах

Про це передає RegioNews із посиланням на оборонне відомство.

Як зазначається, чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Argo Aurora легко долає сипучі ґрунти, круті схили та густі зарості. Крім того, всюдихід здатний проходити через водні перешкоди й болотисті ділянки.

Вантажопідйомність машини сягає 500 кілограмів, що дозволяє використовувати її для перевезення важливих вантажів у найскладніших умовах.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

Також раніше до експлуатації у ЗСУ допустили оборонну осколкову гранату українського виробництва – аналог радянської Ф-1.

Міноборони війна ЗСУ всюдихід-амфібія Argo Aurora озброєння
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