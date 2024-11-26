В Раду внесли проект постановления об увольнении Умерова

фото: Минобороны

В Верховной Раде сегодня, 26 ноября, зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины

Соответствующий документ появился на сайте парламента, передает RegioNews.

Автором постановления стал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Свое требование об отставке министра нардеп связывает со скандалом, возникшим накануне из-за поставки военных некачественных минометных мин.

"После увольнения должны быть уголовные дела. И желательно большой тюремный срок", – написал Гончаренко в соцсетях.

Нардеп подчеркнул, что Минобороны под руководством Умерова "не смогло нормально производить боеприпасы".

Отметим, накануне Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять министра обороны Рустема Умерова.