00:28  26 ноября
Скандальная глава Хмельницкой МСЭК Крупа добивается снятия ареста с изъятой налички
14:07  26 ноября
В Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного
16:51  26 ноября
В Украине новая волна минирований: сообщения получили учреждения по меньшей мере в 13 областях
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2024, 19:41

В Раду внесли проект постановления об увольнении Умерова

26 ноября 2024, 19:41
Читайте також українською мовою
фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде сегодня, 26 ноября, зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины

Соответствующий документ появился на сайте парламента, передает RegioNews.

Автором постановления стал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Свое требование об отставке министра нардеп связывает со скандалом, возникшим накануне из-за поставки военных некачественных минометных мин.

"После увольнения должны быть уголовные дела. И желательно большой тюремный срок", – написал Гончаренко в соцсетях.

Нардеп подчеркнул, что Минобороны под руководством Умерова "не смогло нормально производить боеприпасы".

Отметим, накануне Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять министра обороны Рустема Умерова.

увольнение Минобороны Верховная Рада Алексей Гончаренко Умеров Рустем
Вениславский выступил против расформирования ТЦК и привел аргументы
24 ноября 2024, 13:14
Минобороны допустило к использованию в ВСУ вездеход-амфибию Argo Aurora
23 ноября 2024, 09:11
Рада разрешила дезертирам добровольно вернуться в армию
21 ноября 2024, 14:39
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Армия РФ использует стратегические самолеты, которые Украина отдала в 1999 году, — "Схемы"
26 ноября 2024, 20:32
Суд признал снос усадьбы Зеленских в Киеве законным
26 ноября 2024, 20:16
В Украине расширят программу бесплатного питания для школьников
26 ноября 2024, 19:22
Архимандрит УПЦ МП, благословлявший оккупацию Херсона, получил 15 лет тюрьмы
26 ноября 2024, 18:56
В результате российского удара по Сумам есть погибшие, — Зеленский
26 ноября 2024, 18:16
На границе в багажнике автобуса нашли двух мужчин
26 ноября 2024, 18:08
Главе Хмельницкой МСЭК Крупе выдвинули новые обвинения
26 ноября 2024, 17:44
Россияне обстреляли остановку транспорта в Новой Каховке, есть погибшие и раненые
26 ноября 2024, 17:21
На Житомирщине из-за отравления угарным газом погибли четыре человека
26 ноября 2024, 17:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »