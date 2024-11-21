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21 листопада 2024, 14:39

Рада дозволила дезертирам добровільно повернутися до війська

21 листопада 2024, 14:39
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фото: Ярослав Железняк
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Верховна Рада 21 листопада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Рада прийняла в цілому законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. За в цілому – 253", – зазначив нардеп.

За його словами, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Таким військовим поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Щобільше, розпочаті кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і добровільно повернулися "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи матимуть відстрочку від мобілізації аспіранти-контрактники у 2025 році.

Верховна Рада ЗСУ законопроєкт дезертир військова служба
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