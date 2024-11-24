Веніславський виступив проти розформування ТЦК та навів аргументи

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Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський розкритикував заяви деяких народних депутатів про потребу розформувати територіальні центри комплектування

Про це він сказав в інтервʼю NV, передає RegioNews.

За словами нардепа заяви про необхідність розформування ТЦК шкідливі для національної безпеки, адже саме ТЦК виконують майже всю роботу з забезпечення мобілізації в умовах повномасштабної війни.

Веніславський визнав, що в системі ТЦК є певні проблеми. При цьому він наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% виконання мобілізаційних заходів для поповнення резервів Сил оборони України.

На його думку, замінити такі центри іншими способами залучення людей до війська наразі неможливо.

"Це точно гра проти України, проти нашої незалежності, державного суверенітету", - вважає Веніславський.

Він наголосив, що рекрутинг не може перекрити тих результатів, які дають мобілізаційні заходи ТЦК.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати ТЦК і відправити військкомів на фронт.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК та СП не підуть воювати на фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. Це цивільні особи.

Зазначимо, за даними Міноборони, у ТЦК працює станом на сьогодні 36 тисяч людей. З них майже 7 тисяч цивільні.