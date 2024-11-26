"Ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене – безпосереднього учасника подій", – Геннадій Боголюбов

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Днями Печерським районним судом міста Києва було обрано запобіжний захід бізнесменові Геннадію Боголюбову у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження щодо організації самому собі незаконного перетину кордону

Боголюбов відреагував на рішення суду, зазначивши, що попри триразове клопотання, його не було допущено до участі в розгляді справи.

"Мене не було допущено до участі в розгляді клопотання про обрання мені ж запобіжного заходу. Хоча адвокати заявляли клопотання про долучення мене до участі у справі в режимі відеоконференції, що передбачено законодавством України.

Однак, ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене – безпосереднього учасника подій. Натомість – обмежилися показами осіб, які навіть не бачили мене на власні очі", – зазначив Боголюбов.

За словами адвокатів бізнесмена практика участі у судових справах у режимі відеоконференції набула доволі широкого поширення за період повномасштабного вторгнення, з огляду на неможливість прибуття особи до суду. Зокрема, відеоконференції практикуються і в Печерському районному суді в рамках інших проваджень. Однак, у цій справі в задоволенні таких клопотань було відмовлено без пояснення підстав.

Геннадій Боголюбов вважає, що є зацікавлені у його затриманні та довгостроковому триманні під вартою.

"Насправді мета цієї справи проста й очевидна – закрити мене в СІЗО на довгі роки досудового розслідування. Тому результат розгляду клопотання, на жаль, був прогнозованим. Залишається запитання: хто в цьому безпосередньо зацікавлений", – зазначив Боголюбов.

Бізнесмен наполягає, що звинувачення щодо незаконного перетину ним кордону є хибними та стверджує, що не мав жодних підстав для заборони виїзду з України.

"Хочу вкотре зауважити, що на момент перетину кордону мені виповнилося 62 роки, я є батьком п’ятьох неповнолітніх дітей, тобто, на мене не поширювалися обмеження Закону України "Про мобілізацію". Також я не був підозрюваним в жодному кримінальному провадженні, а отже, не було ніякого сенсу перетинати кордон у незаконний спосіб", – сказав Боголюбов.

Адвокати бізнесмена додали, що під час розгляду справи захистом було наведено вичерпні аргументи, які доводять неспроможність самої підозри. За їх словами стороною обвинувачення не було надано переконливих доказів щодо обставин вчинення злочину, таких як, наприклад, наявності змови, способу, часу та місця заволодінням чужим паспортом та й в цілому – чи може анульований паспорт вважатися дійсним офіційним документом.

За версією ДБР Геннадій Боголюбов начебто перетнув кордон, використовуючи загублений паспорт жителя Волині Миколи Сюмака. Він загубив цей паспорт ще навесні 2022 року і документ було анульовано у 2022 році. Таким чином, паспорт не міг був використаний для виїзду за кордон за жодних обставин.

Нагадаємо, нещодавно Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про взяття під арешт українського бізнесмена, співзасновника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова.

Раніше стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову, який виїхав за кордон за чужим паспортом. Прикордонника, причетного до незаконного виїзду олігарха з України, затримали.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Геннадій Боголюбов залишив країну поїздом за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича.

Представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова оголосила про свою відставку. Це сталося після того, як її чоловік та колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов зі скандалом виїхав з України.