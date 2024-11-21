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21 листопада 2024, 21:13

Суд повернув під арешт нерухомість Рабиновича, яку він намагався "сховати" від конфіскації

21 листопада 2024, 21:13
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фото: wikimedia.org
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Печерський райсуд Києва арештував нерухомість у рамках кримінального провадження, у якому фігурує екснардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Йдеться про три будинки загальною площею 1,1 тис. кв. м і три земельні ділянки площею 4,91 га. Це майно було записано на маловідомі столичні компанії "Маура" і "Стентон". Однак слідство вважає, що справжнім власником нерухомості є колишній нардеп Вадим Рабінович.

Як відомо, Рабінович є фігурантом кримінального провадження за статтею частина 2 статті 110 Кримінального кодексу ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднано з розпалюванням національної ворожнечі").

Щодо нього завели справу після того, як 1 березня 2021 року Рабінович, будучи народним депутатом, опублікував у соцмережі карту України без Криму та з позначеннями "ДНР" і "ЛНР" на території Донецької і Луганської областей. Відповідне кримінальне провадження зареєстровано у грудні 2023 року.

14 жовтня 2024 року старший слідчий ДБР видав постанову про визнання трьох будинків і трьох земельних ділянок речовим доказом у цьому кримінальному правопорушенні. У разі доведення вини передбачено покарання, окрім позбавлення волі, ще й конфіскація майна.

Водночас, як стало відомо раніше, 18 жовтня 2024 року суддя Печерського райсуду скасувала арешт цих самих будинків і земельних ділянок. Перелічене майно до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович. Потім вона його переписала на своє ТОВ "Аліса продакшн", яке згодом відчужила. Характерно, що переписування активів сім’ї Рабіновичів відбулося за кілька місяців перед оголошення екснардепу підозри у держзраді.

Після скасування арешту суддею майно було переписано на ТОВ "Маура" і "Стентон".

Слідство також з'ясувало, що з початку лютого 2022 року Вадим Рабінович із дружиною проживає в Ізраїлі. Туди політик виїхав на підставі паспорта громадянина Ізраїлю.

Що стосується самої справи Вадима Рабіновича, то вона слухається у Печерському райсуді з березня 2024 року. Наступне засідання призначено на лютий 2025 року.

Нагадаємо, у лютому цього року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича.

арешт ОПЗЖ Нерухомість державна зрада Рабінович Вадим
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