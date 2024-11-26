"Ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий", – Геннадий Боголюбов

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На днях Печерским районным судом города Киева была избрана мера пресечения бизнесмену Геннадию Боголюбову в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по организации самому себе незаконного пересечения границы

Боголюбов отреагировал на решение суда, отметив, что, несмотря на трехкратное ходатайство, он не был допущен к участию в рассмотрении дела.

"Меня не было допущено к участию в рассмотрении ходатайства об избрании мне же меры пресечения. Хотя адвокаты заявляли ходатайство о приобщении меня к участию в деле в режиме видеоконференции, что предусмотрено законодательством Украины".

Однако ни суд, ни следователи ДБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий. В то же время – ограничились показами лиц, которые даже не видели меня своими глазами", – отметил Боголюбов.

По словам адвокатов бизнесмена, практика участия в судебных делах в режиме видеоконференции получила достаточно широкое распространение за период полномасштабного вторжения, учитывая невозможность прибытия лица в суд. В частности, видеоконференции практикуются и в Печерском районном суде в рамках других производств. Однако по этому делу в удовлетворении таких ходатайств было отказано без объяснения оснований.

Геннадий Боголюбов считает, что заинтересованы в его задержании и долгосрочном содержании под стражей.

"На самом деле цель этого дела проста и очевидна – закрыть меня в СИЗО на долгие годы досудебного расследования. Поэтому результат рассмотрения ходатайства, к сожалению, был прогнозируемым. Остается вопрос: кто в этом напрямую заинтересован", – отметил Боголюбов.

Бизнесмен настаивает, что обвинения в незаконном пересечении им границы ошибочны и утверждает, что не имел никаких оснований для запрета выезда из Украины.

"Хочу еще раз заметить, что на момент пересечения границы мне исполнилось 62 года, я являюсь отцом пятерых несовершеннолетних детей, то есть, на меня не распространялись ограничения Закона Украины "О мобилизации". Также я не был подозреваемым ни в каком уголовном производстве, а следовательно , не было никакого смысла пересекать границу незаконным способом", – сказал Боголюбов.

Адвокаты бизнесмена добавили, что при рассмотрении дела защитой были приведены исчерпывающие аргументы, доказывающие несостоятельность самого подозрения. По их словам стороной обвинения не были предоставлены убедительные доказательства обстоятельств совершения преступления, таких как, например, наличие заговора, способа, времени и места завладением чужим паспортом и в целом - может ли аннулированный паспорт считаться действительным официальным документом.

Напомним, по версии ГБР, Геннадий Боголюбов вроде бы пересек границу, используя потерянный паспорт жителя Волыни Николая Сюмака. Он потерял этот паспорт весной 2022 года и документ был аннулирован в 2022 году. Таким образом, паспорт не мог быть использован для выезда за границу ни при каких обстоятельствах.