Нардепу Євгену Шевченку, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід

фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Сьогодні, 15 листопада, Печерський районний суд міста Києва обрав народному депутату України Євгену Шевченку запобіжний захід — тримання під вартою строком два місяці без права внесення застави

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора СБУ та ДБР оголосили підозру народному депутату України Євгену Шевченку. Його підозрюють у державній зраді.