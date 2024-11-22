Суд у Києві постановив взяти під арешт бізнесмена Боголюбова, — ЗМІ

Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про взяття під арешт українського бізнесмена, співзасновника «ПриватБанку» Геннадія Боголюбова. Влітку цього року він незаконно виїхав з України

Про це пише "Українська правда" з посиланням на ухвалу суду, яка є в розпорядженні журналістів, передає RegioNews.

За даними медіа, відповідне рішення суд ухвалив 19 листопада. Зазначається, що Боголюбова мають узяти під варту не пізніше як через 48 годин з часу доставлення його до Печерського районного суду. Повний текст ухвали повинні опублікувати 22 листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову, який виїхав за кордон за чужим паспортом. Прикордонника, причетного до незаконного виїзду олігарха з України, затримали.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Геннадій Боголюбов залишив країну поїздом за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича.

Представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова оголосила про свою відставку. Це сталося після того, як її чоловік та колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов зі скандалом виїхав з України.

Також нещодавно Геннадій Боголюбов виступив із спростуванням інформації про володіння ним багатомільярдним полімерним бізнесом у Петербурзі.