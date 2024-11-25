11:11  25 листопада
З'явилися фото та відео з місця ракетного удару по Одесі: пошкоджені житлові будинки
10:24  25 листопада
Житель Житомирщини знайшов сумку з вибухівкою на своєму городі
01:21  25 листопада
У Ковелі на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участі правоохоронців
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2024, 15:02

Курахівський напрямок – найважчий: Сирський доповів про ситуацію на фронті

25 листопада 2024, 15:02
Читайте также на русском языке
фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронтах

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

За оперативними даними, найскладніша ситуація склалася на Донеччині. Також окупанти створюють загрозу на Запоріжжі.

"Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", – наголосив Володимир Зеленський.

Як доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Курщині українські воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання, виникли пожежі.

Україна РФ війна окупанти Донецька область Запорізька область Сирський Олександр Станіславович Зеленський Володимир Курахове бої в Курській області РФ
Майже 250 окупантів і 10 танків: бригада "Помста" зафільмувала знищення росіян на фронті
25 листопада 2024, 14:10
Атака на Україну: сили ППО збили 71 російський дрон у 14 областях
25 листопада 2024, 12:47
ССО працюють на Курщині: 10 окупантів ліквідували та ще трьох полонили
25 листопада 2024, 05:45
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли та продали в Україні понад 700 автівок
25 листопада 2024, 16:14
Через російські обстріли передмістя Херсона постраждали дві жінки
25 листопада 2024, 16:08
За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
25 листопада 2024, 15:50
Три дні блукав горами без їжі: на Закарпатті врятували 20-річного хлопця з Дніпропетровщини
25 листопада 2024, 15:48
Росіяни вдарили двома КАБами по селищу на Харківщині: наслідки
25 листопада 2024, 15:17
На Миколаївщині ворожий дрон атакував людей під час видачі гумдопомоги: п’ятеро поранених
25 листопада 2024, 14:55
Нові удари по Росії: Сили оборони успішно атакували важливі об’єкти в трьох областях РФ
25 листопада 2024, 14:41
Окупанти атакували селище під Херсоном: виникла пожежа
25 листопада 2024, 14:30
Кількість постраждалих в Одесі збільшилася до 11
25 листопада 2024, 14:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »