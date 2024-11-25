Курахівський напрямок – найважчий: Сирський доповів про ситуацію на фронті

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронтах

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

За оперативними даними, найскладніша ситуація склалася на Донеччині. Також окупанти створюють загрозу на Запоріжжі.

"Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", – наголосив Володимир Зеленський.

Як доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Курщині українські воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання, виникли пожежі.