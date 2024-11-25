Майже 250 окупантів і 10 танків: бригада "Помста" зафільмувала знищення росіян на фронті

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що в складі "Помсти" діє один з найефективніших у Силах оборони України підрозділ РУБпАК. Так, за одну добу "Фенікс" знищив чотири російські танки.

"Лише з початку листопада ця прикордонна комендатура вразили майже 250 окупантів, з яких 160 – це безповоротні втрати. Бомбери та FPV-дрони поцілили 10 танків, 1 БМ-21 "Град", 2 САУ, 16 одиниць іншої бронетехніки, 256 одиниць авто-мототехніки, 40 складів з боєприпасами та пальним, 2 човна, майже 25 гармат та мінометів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині воїни-прикордонники завдали нищівних ударів по бліндажах і укриттях окупантів.