фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Із 18:30 неділі, 24 листопада, російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупований Крим.

Загалом за вказаний період радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 145 ворожих БПЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

71 БПЛА локаційно втрачений, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Протягом 24 листопада, з 10:00 по 17:30, ворог завдавав ударів безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Оскільки росіяни постійно змінюють тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки дронів здійснювались лише у нічний час, в темну пору доби. Зараз ворог застосовує ударні БПЛА і протягом дня, підкреслили у ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 25 листопада окупанти атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Постраждав 13-річний хлопчик, пошкоджені приватні будинки.