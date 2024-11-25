Кураховское направление – самое тяжелое: Сырский доложил о ситуации на фронте

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

По оперативным данным, самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области. Также оккупанты создают угрозу на Запорожье.

"Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции. Запорожское направление – видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как доложил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на Курщине украинские воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери.

"Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в приграничных территориях", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага в Брянской, Калужской и Курской областях России. Зафиксированы попадания, возникли пожары.