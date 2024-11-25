ССО працюють на Курщині: 10 окупантів ліквідували та ще трьох полонили
У Курській області РФ воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у ході розвідки ліквідували 10 окупантів. Ще трьох росіян узяли в полон
Кадри успішної наступальної спецоперації оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.
Зазначається, що під час ведення спеціальної розвідки воїни 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника.
"Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд", — йдеться у повідомленні.
Раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ показали, як провели успішні штурмові дії в тилу російської армії в Курській області. Ворог зазнав втрат.
Нагадаємо, у Курській області РФ оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили новітній російський комплекс РЕБ "Сапфір".