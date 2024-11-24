Вениславский выступил против расформирования ТЦК и привел аргументы

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Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский подверг критике заявления некоторых народных депутатов о необходимости расформировать территориальные центры комплектования

Об этом он сказал в интервью NV, передает RegioNews.

По словам нардепа, заявления о необходимости расформирования ТЦК вредны для национальной безопасности, ведь именно ТЦК выполняют почти всю работу по обеспечению мобилизации в условиях полномасштабной войны.

Вениславский признал, что в системе ТЦК есть определенные проблемы. При этом он подчеркнул, что ТЦК обеспечивают 95-98% выполнения мобилизационных мер по пополнению резервов Сил обороны Украины.

По его мнению, заменить такие центры другими способами привлечения людей в армию пока невозможно.

"Это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета", – считает Вениславский.

Он подчеркнул, что рекрутинг не может перекрыть результаты, которые дают мобилизационные мероприятия ТЦК.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и отправить военных на фронт.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК и СП не пойдут воевать на фронт, поскольку из них невозможно создать ни одной бригады. Это гражданские лица.

Отметим, по данным Минобороны, в ТЦК работает по состоянию на сегодняшний день 36 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч гражданских.