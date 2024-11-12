Нардепи пропонують розформувати ТЦК і відправити військкомів на фронт

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). З їхніх військовослужбовців можна створити понад 10 повноцінних бригад. Міноборони вже працює над утворенням рекрутингових центрів

Про це народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до цієї ТСК, повідомила в етері "Новини.LIVE".

"Ми запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. У Міністерстві оборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів із числа цивільних осіб. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань. З чисельності військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад", — заявила Юлія Яцик.

Звіт ТСК має розглянути Рада та проголосувати за нього. Однак постанову про затвердження цього звіту не виносять на голосування. Постанова передбачає продовження повноважень ТСК ще на рік. За словами Юлії Яцик, це "неприємно та боляче для вищого військового керівництва України".

До слова, колега Юлії Яцик, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати за "нелюдське ставлення" до українців.

Він переконаний, що 99% роботи, яку виконують ТЦК та СП, можна автоматизувати, і що там працює "надто багато людей". Заміною для неефективних ТЦК та СП нардеп вважає професійний рекрутинг.

Нагадаємо, волинянин, який втік із ТЦК через паркан, отримав три роки в'язниці.