У Міноборони назвали кількість людей, які працюють у ТЦК

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У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)по всій Україні станом на сьогодні працює 36 тисяч осіб

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

У представника оборонного відомства запитали, чи правда, що в ТЦК працює до 100 тис. людей.

Лазуткін заперечив цю інформацію та повідомив, що насправді у ТЦК працює станом на сьогодні 36 тисяч людей. З них майже 7 тисяч цивільні.

"Також серед військових є обмежено придатні, доволі багато таких людей. Є близько 3 тисяч жінок", – зазначив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати ТЦК і відправити військкомів на фронт. З їхніх військовослужбовців можна створити понад 10 повноцінних бригад.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК та СП не підуть воювати на фронт, оскільки з них неможливо створити жодної бригади. Це цивільні особи.