фото: ДБР

Правоохоронці викрили на Закарпатті схему оформлення "липових" діагнозів про психічні розлади бажаючим уникнути мобілізації та виїхати за кордон

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У серпні минулого року начальниця відділу Берегівського районного ТЦК, посадовиця військово-лікарської комісії при цьому ТЦК, психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об’єднались в злочинну групу.

Фігуранти пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Ціна послуги складала до 14 тисяч доларів.

"Клієнтів" направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть деякий час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавались меддокументи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби.

На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала виключення "клієнтів" з військового обліку.

Працівники ДБР задокументували встановлення фальшивих діагнозів та виготовлення документів про непридатність декільком особам, які планували виїхати за кордон.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

За оперативними даними, послугами групи встигли скористатися та виїхати за кордон не один десяток чоловіків призовного віку. Зловмисники не лише виготовили для них фальшиві "білі" квитки, а й допомогли порадами та вказівками потрапити до Європи.

Правоохоронці також встановлюють особи "клієнтів", вивчається уся медична документація, відбуваються обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів.

Шістьом учасникам групи повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.