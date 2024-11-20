Колишня вихователька, яка збила російську ракету з "Ігли", отримала нагороду від Міноборони

фото: Міноборони

Керівник Міноборони Рустем Умєров вручив відзнаки колишній виховательці дитсадка Наталії Грабарчук та її посестерам, які за допомогою ПЗРК «Ігла» збили ворожу крилату ракету під час масованої атаки 17 листопада

Про це Умєров повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

Міністр також зазначив, що зняла збиття ракети на відео старша солдатка Ольга Максименко, в цей час її колега Валентина Стеблевець працювала з планшетом та передавала ключову інформацію про ціль.

Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм відзнаки Міноборони.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки росіян 17 листопада військовослужбовиця, солдат Наталія Грабарчук збила ворожу крилату ракету з комплексу "Ігла".

Того ранку протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.