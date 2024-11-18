Колишня вихователька дитсадка збила крилату ракету з "Ігли"

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

Під час масованої ракетної атаки росіян військовослужбовиця, солдат Наталія Грабарчук збила ворожу крилату ракету з комплексу "Ігла"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що це був її перший бойовий пуск, і перше влучання. До того жінка відпрацювала сотні навчальних пусків на тренажерах.

За словами солдатки Наталії, коли вона побачила ракету прямо перед собою, відкинула всі емоції та здійснила пуск. Вона дуже зраділа, що її перший бойовий пуск став успішним.

У Повітряних силах додали, що військовослужбовиця пройшла 5-місячні курси підготовки у навчальному центрі. Вона опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

Також зазначається, що Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем у дитячому садочку. До лав ЗСУ вона доєдналася у 2021 році. Жінка служить стрільцем-зенітником зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.