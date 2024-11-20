Бывшая воспитательница, сбившая российскую ракету из "Иглы", получила награду от Минобороны
Руководитель Минобороны Рустем Умеров вручил знаки отличия бывшей воспитательнице детсада Натальи Грабарчук и ее посестерам, которые с помощью ПЗРК «Игла» сбили вражескую крылатую ракету во время массированной атаки 17 ноября
Об этом Умеров сообщил в соцсетях, передает RegioNews .
Министр также отметил, что сняла сбыт ракеты на видео старшая солдатка Ольга Максименко, в настоящее время ее коллега Валентина Стеблевец работала с планшетом и передавала ключевую информацию о цели.
Умеров поблагодарил женщин за их слаженную работу и вручил им награды Минобороны.
Напомним, во время массированной ракетной атаки россиян 17 ноября военнослужащая солдат Наталья Грабарчук сбила вражескую крылатую ракету из комплекса "Игла".
В то утро противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины.