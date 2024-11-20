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20 ноября 2024, 09:49

Бывшая воспитательница, сбившая российскую ракету из "Иглы", получила награду от Минобороны

20 ноября 2024, 09:49
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фото: Минобороны
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Руководитель Минобороны Рустем Умеров вручил знаки отличия бывшей воспитательнице детсада Натальи Грабарчук и ее посестерам, которые с помощью ПЗРК «Игла» сбили вражескую крылатую ракету во время массированной атаки 17 ноября

Об этом Умеров сообщил в соцсетях, передает RegioNews .

Министр также отметил, что сняла сбыт ракеты на видео старшая солдатка Ольга Максименко, в настоящее время ее коллега Валентина Стеблевец работала с планшетом и передавала ключевую информацию о цели.

Умеров поблагодарил женщин за их слаженную работу и вручил им награды Минобороны.

Напомним, во время массированной ракетной атаки россиян 17 ноября военнослужащая солдат Наталья Грабарчук сбила вражескую крылатую ракету из комплекса "Игла".

В то утро противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины.

Минобороны ВСУ ракета женщины ПВО Умеров Рустем
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