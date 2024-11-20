На Донеччині Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 млн
На Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Його вартість сягає $25 млн
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Зазначається, що оператори 412 ОББпС "NEMESIS" системно ослаблюють ППО ворога на ключових напрямках фронту. Українські воїни оприлюднили кадри ураження ворожого ЗРК.
"Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня вартість сягає близько 25 мільйонів доларів за одиницю", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
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