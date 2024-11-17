Українська ППО сьогодні знищила понад 140 ворожих цілей: подробиці від Повітряних сил ЗСУ

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У ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Протиповітряна оборона працювала у 19 областях України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом українські військові зафіксували 210 повітряних цілей ворога. Йдеться про 120 ракет та 90 безпілотників.

Зокрема, ворог застосував такі засоби повітряного нападу:

- 1 ракета "Циркон”;

- 8 ракет "Кинджал";

- 101 ракета Х-101, "Калібр";

- 1 ракета "Іскандер-М";

- 4 ракети Х-22/Х-31П;

- 5 авіаракет Х-59/Х-69;

- 90 ударних та дронів невстановленого типу.

За попередніми даними, станом на цб хвилину українським захсникам вдалося збити 144 повітряні цілі — 42 дрони та 102 ракети.

Зокрема: 85 "Калібрів", 7 "Кинджалів", 1 "Циркон", 4 Х-22/Х-31П та 5 Х-59/69.

Також зазначається, 41 дрон був локаційно втрачений, ще 2 полетіли у бік Росії або окупованих територій.

ППО працювала майже у всіх регіонах України. Йдеться про 19 областей нашої держави: Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська та Львівська.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників.

Також повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетної атаки поранені двоє людей.