Вночі ППО України збила понад 50 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 листопада російська армія атакувала Україну майже 90-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 51 ворожий дрон, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник запустив 87 ударних дронів із районів Курська, Орла та Криму.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах", — йдеться в повідомленні.

Крім того, один БпЛА перебував у повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 180 засобів повітряної розвідки та нападу Росії.