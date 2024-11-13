Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області Росії

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У ніч на 12 листопада Сили оборони України вдарили по складу пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб”, що розміщений біля міста Старий Оскол Бєлгородської області Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ураження завдали підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа. Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії.