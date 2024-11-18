09:45  18 листопада
ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини
02:26  18 листопада
Колишня вихователька дитсадка збила крилату ракету з "Ігли"
09:21  18 листопада
Ворог вдарив по Куп'янську: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2024, 15:18

Прикордонники показали знищення крилатої російської ракети над Київщиною

18 листопада 2024, 15:18
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши – захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу", – йдеться у повідомленні.

Як результат – влучним пострілом крилата ракета росіян була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Протиповітряна оборона працювала у 19 областях України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.

У Києві внаслідок ракетної атаки були поранені двоє людей. Рятувальники вилучили частину російської ракети, яка впала на багатоповерхівку у Печерському районі столиці та опинилася у квартирі верхнього поверху.

війна прикордонники обстріли Київська область ракетний удар
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Російську ракету, яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО, — Повітряні сили
18 листопада 2024, 16:30
Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі
18 листопада 2024, 15:55
Про Трампа та наше майбутнє
18 листопада 2024, 15:43
"Вибивали" 2,5 млн доларів з військового: на Дніпропетровщині нейтралізували банду рекетирів, яку очолював місцевий депутат
18 листопада 2024, 15:38
Зеленський відвідав Покровськ на Донеччині
18 листопада 2024, 15:27
Атака РФ на Одесу: загинули 10 людей, постраждали понад 40
18 листопада 2024, 15:06
На Прикарпатті зіткнулися легковик та мікроавтобус: рятувальники визволили постраждалого водія
18 листопада 2024, 14:53
На Київщині у річці виявили тіло людини
18 листопада 2024, 14:41
Удар по Одесі: серед загиблих медики та поліцейські, кількість поранених зросла до 39
18 листопада 2024, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Юрій Богданов
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »