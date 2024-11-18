фото: ДПСУ

Під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши – захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу", – йдеться у повідомленні.

Як результат – влучним пострілом крилата ракета росіян була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Протиповітряна оборона працювала у 19 областях України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.

У Києві внаслідок ракетної атаки були поранені двоє людей. Рятувальники вилучили частину російської ракети, яка впала на багатоповерхівку у Печерському районі столиці та опинилася у квартирі верхнього поверху.