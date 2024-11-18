Прикордонники показали знищення крилатої російської ракети над Київщиною
Під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши – захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу", – йдеться у повідомленні.
Як результат – влучним пострілом крилата ракета росіян була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам.
Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Протиповітряна оборона працювала у 19 областях України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.
У Києві внаслідок ракетної атаки були поранені двоє людей. Рятувальники вилучили частину російської ракети, яка впала на багатоповерхівку у Печерському районі столиці та опинилася у квартирі верхнього поверху.