Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області

фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 10 листопада, Сили оборони України завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління уразили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі анонсували, що спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях РФ триватиме.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що під удар потрапили склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами та авіабомбами.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 145. Сили ППО збили 62 ворожі дрони.

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня Сили оборони України успішно атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод у Нижньогородській області РФ.