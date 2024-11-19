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19 ноября 2024, 10:48

Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области России, – Генштаб

19 ноября 2024, 10:48
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины повторно ударили по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Огневое поражение на территории РФ нанесли подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели", – говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что под сегодняшний удар попали склады с артиллерийскими боеприпасами, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Напомним, 10 ноября Силы обороны Украины уже били по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области России.

Также известно, что в ночь на 12 ноября Силы обороны Украины ударили по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", который расположен возле города Старый Оскол Белгородской области России.

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