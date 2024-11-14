У Раді розповіли, коли Міноборони представить законопроєкт про демобілізацію

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У Верховній Раді очікують, що Міноборони до 18 грудня завершить роботу над комплексним законопроєктом про умови звільнення військовослужбовців зі служби

Про це розповів секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі Українській правді, передає RegioNews.

Нардеп зазначив, що від комітету було надсилано офіційний запит у Міноборони. Народні депутати поцікавилися, коли відомство підготує законопроєкт про демобілізацію.

За словами Костенка, у відповіді від Міноборони, яку комітет отримав нещодавно, зазначається, що законопроєкт буде наданий на розгляд парламенту до 18 грудня.

При цьому нардеп наголосив, що подробиці щодо пропозицій Міноборони стосовно демобілізації наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак заявив, що економічного бронювання у країні не буде.

Також раніше у Міноборони підтвердили, що люди з ВІЛ чи туберкульозом можуть бути придатними до служби у війську.