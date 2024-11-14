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14 листопада 2024, 15:21

У Міноборони пояснили, за яких умов люди з ВІЛ чи туберкульозом придатні до служби в армії

14 листопада 2024, 15:21
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фото з відкритих джерел
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Для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. У кожному випадку рішення ухвалюється індивідуально

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Представник оборонного відомства наголосив, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань.

Для осіб з ВІЛ, за словами Лазуткіна, залежить від стадії хвороби. Якщо людина має безсимптомну або стабільну хворобу, вона є придатною до військової служби.

Водночас, як пояснив речник Міноборони, якщо у людини активний туберкульоз, з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини – це робить людину непридатною до військової служби.

Нагадаємо, раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко заявив, що наразі через ВЛК до війська потрапляють люди зі страшними хворобами.

Міноборони туберкульоз мобілізація ВІЛ/СНІД ВЛК
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