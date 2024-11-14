08:20  14 ноября
На Хмельнитчине молодчик избил пенсионера, потому что хотел слушать российский шансон
01:27  14 ноября
В результате атаки на Киев был поврежден съемочный павильон шоу "МастерШеф"
01:00  14 ноября
Взяли в плен оккупанта: пограничники уничтожили позиции россиян у Серебрянского лесничества
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2024, 19:06

В Раде рассказали, когда Минобороны представит законопроект о демобилизации

14 ноября 2024, 19:06
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде ожидают, что Минобороны до 18 декабря завершит работу над комплексным законопроектом об условиях увольнения военнослужащих со службы

Об этом рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии Украинской правде, передает RegioNews.

Нардеп отметил, что от комитета был направлен официальный запрос в Минобороны. Народные депутаты поинтересовались, когда ведомство подготовит законопроект о демобилизации.

По словам Костенко, в ответе от Минобороны, который комитет получил недавно, отмечается, что законопроект будет предоставлен на рассмотрение парламента до 18 декабря.

При этом нардеп подчеркнул, что подробности относительно предложений Минобороны по демобилизации пока неизвестны.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что экономического бронирования в стране не будет.

Также ранее в Минобороны подтвердили, что люди с ВИЧ или туберкулезом могут быть пригодными к службе в армии.

Минобороны Верховная Рада законопроект демобилизация Костенко Роман
В Минобороны объяснили, при каких условиях люди с ВИЧ или туберкулезом пригодны к службе в армии
14 ноября 2024, 15:21
ГБР взялось за чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф
12 ноября 2024, 21:03
Врачи ВВК получили указание "сверху" всех признавать пригодными, – нардеп Скороход
12 ноября 2024, 15:29
Все новости »
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
Россияне нанесли удары по Днепропетровщине, ранена местная жительница
14 ноября 2024, 20:18
На Сумщине СБУ разоблачила двух "благотворителей", которые переправляли через границу мужчин
14 ноября 2024, 19:37
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
14 ноября 2024, 18:34
Под обстрел в Славянске попал экипаж полиции
14 ноября 2024, 18:05
Подозрение СБУ получил предатель корейского происхождения, вывешивавший флаг РФ над Луганской ОГА
14 ноября 2024, 17:31
В Черкасской области водолазы достали из реки тело мужчины
14 ноября 2024, 17:23
Россияне разрушили обстрелом здание поселкового совета в Запорожье
14 ноября 2024, 17:09
Смертельное ДТП на Винниччине: автомобиль въехал в забор и столкнулся с деревом
14 ноября 2024, 16:21
Нардепу Шевченко объявили о подозрении в государственной измене
14 ноября 2024, 16:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »