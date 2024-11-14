В Раде рассказали, когда Минобороны представит законопроект о демобилизации

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Верховной Раде ожидают, что Минобороны до 18 декабря завершит работу над комплексным законопроектом об условиях увольнения военнослужащих со службы

Об этом рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии Украинской правде, передает RegioNews.

Нардеп отметил, что от комитета был направлен официальный запрос в Минобороны. Народные депутаты поинтересовались, когда ведомство подготовит законопроект о демобилизации.

По словам Костенко, в ответе от Минобороны, который комитет получил недавно, отмечается, что законопроект будет предоставлен на рассмотрение парламента до 18 декабря.

При этом нардеп подчеркнул, что подробности относительно предложений Минобороны по демобилизации пока неизвестны.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что экономического бронирования в стране не будет.

Также ранее в Минобороны подтвердили, что люди с ВИЧ или туберкулезом могут быть пригодными к службе в армии.