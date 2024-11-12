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12 листопада 2024, 21:03

ДБР взялося за посадовця Міноборони, який списав Гринкевичу багатомільйонний штраф

12 листопада 2024, 21:03
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фото: ДБР
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Директору одного з департаментів Міноборони оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Він допоміг львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу уникнути штрафу у майже 94 млн грн

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Відомство не називає імен фігурантів, однак з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про Гринкевича.

Події, які стали предметом розслідування, сталися у 2023 році. Тоді підконтрольні Гринкевичу підприємства уклали договори з Міноборони на постачання одягу для військових. Йдеться про 23 угоди на понад 1,5 млрд грн. Компанії бізнесмена протермінували постачання, тож на них було накладено 98 млн грн пені.

Однак, як зазначається у повідомленні, представники компаній для уникнення нарахування штрафних санкцій звернулися до т.в.о директора профільного департаменту Міноборони та просили перерахувати пеню.

"Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані", - зазначається у повідомленні.

Таким чином посадовець скоротив виставлені штрафні санкції на 93,5 млн грн - з 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Чиновникові загрожує покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше розслідувачі склали перелік майна, на яке було накладено арешт в рамках кримінальної справи проти родини Гринкевичів про розкрадання на закупівлях для Міноборони. Серед арештованого майна - нерухомість, земельні ділянки, автотранспорт та підприємства.

Львівські підприємці Ігор та Роман Гринкевичі, а також троє їх спільників фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. Крім цього, Ігор Гринкевич є підозрюваним у хабарництві працівнику ДБР. Зараз він та його син перебувають у СІЗО.

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ДБР Міноборони Гринкевич Ігор корупційні скандали в Міноборони Гринкевич Роман
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