В Україні не вводитимуть економічне бронювання, – нардеп

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак заявив, що економічного бронювання у країні не буде

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає RegioNews.

За його словами, хоча уряд раніше обговорював можливість надання звільнень від мобілізації для працівників певних економічних секторів, таке рішення не впровадять.

Нардеп заявив, що економічне бронювання викликає величезний негатив в українському суспільстві.

"Для того, щоб не створювати додаткового напруження, коли склалася складна ситуація на фронті, і коли є багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема, це "бусифікація", відношення до ТЦК, тому додаткових таких моментів (економічне бронювання – ред.) було прийнято рішення не вводити і ця тема зникла з інформаційного простору", – сказав Кіцак.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що анонсований владою принцип "воюй або працюй" уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" у першу чергу направили тим військовозобов'язаним, які не платять податки.

Також повідомлялося, що у Волинському ТЦК розставили всі крапки над "і" щодо мобілізації чоловіків від 50 років.